F1 : Hamilton réclame une révolution pour battre Verstappen, Red Bull va bien rire

Déjà dominateur la saison dernière, Red Bull écrase la concurrence en 2023. Max Verstappen et Sergio Pérez sont clairement intouchables depuis le début de la saison ce qui frustre Lewis Hamilton qui court toujours derrière son huitième titre mondial. Cependant, le Britannique oublie peut-être un peu rapidement l'époque pas très lointaine durant laquelle Mercedes survolait la F1. L'écurie de la marque allemande détient d'ailleurs toujours le record après cinq courses.

La révolution du règlement technique de la F1 appliqué depuis la saison dernière a bouleversé la hiérarchie. Red Bull a ainsi repris son avantage sur la concurrence en dominant d'abord Ferrari la saison dernière après une bataille qui aura au moins animé la première partie de l'année. Puis en survolant le début de la saison 2023. En effet, l'écurie autrichienne est intouchable et a remporté les cinq premières courses, avec trois victoires pour Max Verstappen et deux pour Sergio Pérez. La façon dont le Néerlandais s'est imposé à Miami, en partant pourtant neuvième, témoigne de l'ultra-domination de Red Bull. Ce qui ne plait pas à Lewis Hamilton, qui n'a pas hésité à réclamer déjà un changement de réglementation à la FIA afin d'inverser la tendance.

Hamilton veut stopper l'hégémonie Red Bull

« Ce n’est pas mon travail de convaincre les gens à regarder les courses. Je ne suis pas un spectateur, cela ne m’ennuie donc pas. Cela dit, je peux comprendre les fans car la Formule 1 est moins compétitive que la NFL ou la NBA en ce moment. Ils ont essayé de réduire les écarts entre les équipes, mais sans succès jusque-là. Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons extrêmement dur pour revenir dans la bataille avec les écuries de pointe. Je trouve cela juste dommage que les écarts ne semblent jamais se réduire. Si cela continue, la FIA devra peut-être envisager de changer la réglementation. Sinon, certaines personnes arrêterons simplement de nous suivre », assure le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Mais Lewis Hamilton semble avoir la mémoire courte.

Mercedes dominait encore plus que Red Bull

Et pour cause, durant sa carrière, le pilote britannique a également profité de la domination sans partage d'une écurie, à savoir Mercedes. En effet, le journaliste Emmanuel Touzot a publié sur Twitter les écuries les plus dominatrices après chaque cinq courses. Pour le moment, Red Bull totalise 224 points avec le Sprint et les meilleurs tours en course. Ce qui correspond à 207 points avec l'ancien barème. Et Mercedes a déjà fait mieux ! En 2019, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avait permis à l'écurie dirigée par Toto Wolff de réaliser 5 doublés et donc 215 points après 5 GP. A cette époque, l'hégémonie de Mercedes posait visiblement moins de problème à Hamilton. D'autant plus qu'en 2014 et 2015, l'écurie de la marque allemande avait également réalisé des débuts tonitruants, totalisant 197 et 202 points. Moins que Red Bull en 2023.

Williams, Ferrari, McLaren... Les autres hégémonies en F1