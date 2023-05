F1 : Mercedes et Ferrari menacent Red Bull, grand danger pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Red Bull écrase la concurrence depuis le début de la saison. L'écurie autrichienne a remporté tous les Grand Prix et est nettement en avance dans son développement. Si Max Verstappen se balade en course, c'est notamment grâce au DRS. Une «arme nucléaire» que Ferrari et Mercedes vont tenter d'analyser.

Charles Leclerc, Lewis Hamilton et les autres pilotes ne peuvent que constater la rapidité affolante des monoplaces Red Bull de Sergio Perez et Max Verstappen. Comme l'an passé, l'écurie autrichienne boxe dans une autre catégorie. Ferrari et Mercedes pensaient que tout allait changer en 2023 mais finalement, Red Bull est revenue encore plus forte que jamais. Ces performances exceptionnelles s'expliquent en partie avec le DRS des deux monoplaces. Un outil qui retient toute l'attention du paddock.

F1 : Un grand changement est annoncé, Hamilton va adorer https://t.co/2mSp8xCFKB pic.twitter.com/qoTroDtyWu — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

«C’est une arme nucléaire»

Chez Mercedes, Toto Wolff veut percer le mystère de ce DRS. « Nous parlons tellement de nos évolutions que nous aurons à Imola mais je vous rappelle que cela ne va pas nous permettre de prendre un tour à Red Bull. Il y a un gros écart d’une demi-seconde, en course en tout cas. Ferrari a démontré qu’elle pouvait être au niveau sur un tour mais en F1 il faut savoir exploiter sa voiture sur un tour et sur toute une course. Nous sommes plus loin sur un tour, presque au niveau de Ferrari sur une course, voire devant, selon les circuits. Il faut attendre un peu nos évolutions et celles des autres pour commencer à rattraper Red Bull, qui ne peut pas en déployer autant que nous. Soyons un peu patients ! Si vous êtes coincé dans le peloton, c’est fini, sauf si vous avez leur DRS. Aucun d’entre nous n’a un DRS aussi puissant que celui de Red Bull. Il fonctionne en qualifications et en course c’est une arme nucléaire à décrypter », a-t-il confié. Ferrari compte en faire autant.

«Nous devons découvrir comment fonctionne leur DRS»