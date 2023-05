F1 : Alonso jubile et prévient Verstappen

Benjamin Labrousse

Cette année, Fernando Alonso renaît clairement de ses cendres. Désormais âgé de 42 ans, le pilote asturien n’a jamais semblé aussi épanoui ces derniers temps que chez Aston Martin. Régulièrement 3ème derrière les deux pilotes de chez RedBull, l’Espagnol ne cache pas son envie de remporter cette saison, sa 33ème victoire en carrière. Ce dernier a ciblé Monaco et Barcelone comme ses possibles chances de remporter une course et détrôner Max Verstappen.

Fernando Alonso semble apprécier particulièrement le chiffre 15. Car cette saison, l’ancien pilote d’Alpine a empoché 15 points à chacune des 5 courses disputées. 3ème à 4 reprises, l’Espagnol a également pu compter sur son sprint en Azerbaïdjan pour empocher ce même total de points. Une nouvelle fois sur la dernière marche du podium ce dimanche à Miami, Alonso s’est félicité de ce début de saison pour le moins inattendu.

F1 : Un grand changement est annoncé, Hamilton va adorer https://t.co/2mSp8xCFKB pic.twitter.com/qoTroDtyWu — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

« Un début de saison fantastique », Alonso très heureux de ses prestations

Dans des propos relayés par F1Only , Fernando Alonso est revenu sur sa course à Miami. « J’ai eu un après-midi un peu solitaire, mais j’ai apprécié ma course. Il n’y avait rien que je pouvais vraiment faire contre Max (Verstappen) et Sergio (Perez) mais, heureusement, il n’y avait pas de pression aujourd’hui, donc nous allons prendre ce résultat. Nous avons décroché quatre podiums lors des cinq premières courses, et n’avons raté le podium qu’à Bakou (il a terminé P4) que de huit dixièmes de seconde. Donc, jusqu’à présent, ce fut un début de saison fantastique » , se réjouit Alonso.

Fernando Alonso attend « une opportunité de gagner » malgré la force des RedBull