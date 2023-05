F1 : Aston Martin se moque d’Alonso, l’incroyable anecdote

La rédaction

Fernando Alonso n'en finit plus d'impressionner en F1. L'Espagnol a signé son quatrième podium en cinq courses avec sa troisième place à Miami ce dimanche. Et le pilote d'Aston Martin a vécu un Grand Prix plutôt tranquille. L'ambiance était d'ailleurs visiblement bonne au sein de l'écurie britannique, puisque certains n'ont pas manqué de se moquer de Fernando Alonso après une petite erreur.

Troisième du Grand Prix de Miami, Fernando Alonso a vécu une course plutôt tranquille ce dimanche. S’il n’a pas été en mesure d’inquiéter les Red Bull devant lui, il n’a néanmoins pas été soumis à une forte pression de la part de ceux derrière lui. Signe de cette sérénité, l’Espagnol a provoqué l’hilarité générale chez Aston Martin à cause d’un message radio. Le pilote de 41 ans avait lâché un mystérieux « Plan A, minus 12 » à son équipe. Fernando Alonso voulait vraisemblablement changer ses gommes et passer en durs 12 tours plus tôt que prévu. Cela a plutôt surpris Aston Martin. Et il n’a pas manqué de s’expliquer.

«Ils riaient déjà à la radio»

« J’ai fait une erreur ! J’étais juste en train de leur dire à quel tour je pensais que le pneu serait en bon état avant l’arrêt. Et là, oui, j’ai fait une erreur, parce que le ’Plan A-12’ était déjà dépassé quelques tours avant. Quelques secondes plus tard, j’ai dit que j’étais désolé, ils riaient déjà à la radio. Ils ont donc compris que j’avais dit quelque chose de stupide » a expliqué Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Stroll a impressionné Alonso