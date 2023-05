F1 : Fernando Alonso enterre Alpine et fracasse Esteban Ocon

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un excellent début de saison, Fernando Alonso compte déjà quatre podiums en cinq courses et pointe au troisième rang au classement général. L'Espagnol démontre donc qu'il a fait le bon le choix en rejoignant Aston Martin où son entente avec Lance Stroll semble déjà parfaite. A l'inverse de celle avec Esteban Ocon comme le rappelle le double champion du monde, qui ne manque pas de tacler Alpine.

L'année dernière, lorsque Fernando Alonso décidait de quitter Alpine pour rejoindre Aston Martin, les doutes étaient nombreux et la plupart des observateurs voyaient l'Espagnol finir sa carrière en fond de grille avec un dernier gros contrat. Mais le double champion du monde a fait taire les critiques puisque l'écurie de Silverstone avait bien préparé un énorme projet et se place aujourd'hui comme la deuxième force du plateau derrière Red Bull, intouchable depuis le début de la saison. Troisième au classement des pilotes, Fernando Alonso est déjà monté quatre fois sur le podium en cinq courses, de quoi le rendre fou de joie.

F1 : Aston Martin se moque d’Alonso, l’incroyable anecdote https://t.co/ayW9GNY340 pic.twitter.com/SYpCXGSylT — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

«Lance pense comme un coéquipier, l’année dernière, c’est le contraire qui m’est arrivé»

Fernando Alonso est donc en plein rêve après avoir redécouvert les joies de se battre aux avants postes. Mais également de retrouver un coéquipier qui joue le jeu de l'équipe. C'est en tout cas qu'il affirme auprès de Sky Sports , encensant Lance Stroll, et glissant par la même occasion un tacle avec Esteban Ocon : « Lance est un pilote qui pense comme un coéquipier, comme nous l’avons vu à Bakou. L’année dernière, c’est le contraire qui m’est arrivé. J’étais toujours la première cible de mon coéquipier et cela ne profite évidemment pas du tout à l’équipe ». Il faut dire que la saison dernière s'était très mal terminée entre les deux pilotes qui se sont battus à la limite sur la piste. Tandis qu'Alonso ne cachait plus ses doutes quant au fait qu'Ocon soit privilégié par Alpine.

«Je n'ai pas changé, ce sont les choses autour de moi qui ont changé»