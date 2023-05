F1 : Verstappen traumatise Hamilton, Red Bull jubile

Jean de Teyssière

En décembre 2021, Max Verstappen remporte son premier championnat du monde de Formule 1 après une fin de course controversée qui a vu Lewis Hamilton se faire dépasser dans le dernier tour. Néanmoins, chez Red Bull, le temps n'était pas à la polémique et ce titre, le premier depuis sept ans pour l'équipe autrichienne a été fêté comme il se doit même la pandémie les a frappés de plein fouet juste après.

Ce Grand Prix d'Abu Dhabi en 2021 fait encore couler beaucoup d'encre. A cinq tours de la fin, Nicolas Latifi perd le contrôle de son véhicule et la safety car arrive sur la piste. Lewis Hamilton était bien devant et cette intervention de la voiture de sécurité a pu remettre Max Verstappen, avec des pneus neufs, juste derrière le Britannique. La polémique vient du fait qu'au moment de l'entrée de la voiture de sécurité, cinq voitures étaient intercalées entre Verstappen et Hamilton, à cause de leur tour de retard. Au départ, elles avaient interdiction de dépasser la voiture de sécurité pour reprendre leur tour de retard mais lors de l'avant-dernier tour, l'ordre leur a été donné de le faire, permettant ensuite à Verstappen de dépasser Hamilton.

Un succès gâché par le Covid-19

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull se souvient de l'immense fête qui s'est déroulée après le titre de champion du monde de Formule 1 remporté par Red Bull et Max Verstappen et des conséquences liées au Covid-19 après cette fête : « Il était donc extrêmement important en tant qu’équipe de célébrer ce succès et de l’apprécier le succès. Alors cette nuit-là, nous avons fait exactement ça, nous avons célébré le succès que nous avions obtenu. Bien sûr, nous ne pouvions pas faire ce genre de choses pendant la pandémie. C’était donc la première fois que nous pouvions littéralement réunir tout le monde, prendre un verre, célébrer. Et malheureusement, tout le monde a ensuite eu le Covid-19 après la fête et beaucoup de membres n’ont pas pas passer Noël normalement en famille. »

