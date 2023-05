F1 : Grande nouvelle pour Verstappen, Red Bull officialise une signature

Arnaud De Kanel

Présent chez Red Bull depuis 17 ans maintenant, Adrian Newey est à la baguette des plus gros exploits de l'écurie autrichienne. Ingénieur reconnu dans le paddock, souvent présenté comme le meilleur dans son domaine, le Britannique de 64 ans a officiellement prolongé son contrat. Une excellente nouvelle pour Max Verstappen.

Après plusieurs semaines d'attente, Adrian Newey a enfin prolongé son contrat avec Red Bull. L'homme de 64 ans est derrière tous les succès de l'écurie autrichienne, en plus d'avoir écrit les plus belles pages de Williams et McLaren. En 17 ans, il a remporté 6 titres pilotes et 5 titres constructeurs avec Red Bull. Dans le paddock, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas mieux que Newey. Dans un entretien accordé à L'Equipe , Fernando Alonso reconnaissait qu'il s'agissait du « grand maitre » de la F1. Newey est le roi de l'aerodynamisme et c'est grâce à lui que Max Verstappen survole les débats. Sa prolongation est donc une grande nouvelle pour le double champion du monde en titre. Son patron, Christian Horner, s'en félicite.

«Cela continuera pendant plusieurs saisons»

Avant le Grand Prix de Miami, le Britannique s'était présenté au micro de Sky Sports pour annoncer la bonne nouvelle. « Nous n’avons pas l’habitude de parler publiquement des contrats des employés, mais Adrian [Newey] est avec nous depuis longtemps et cela continuera pendant plusieurs saisons. C’est un élément si important de notre équipe qu’il est tout à fait naturel que nous continuions à travailler ensemble. Lui et moi travaillons ensemble depuis 17 ans maintenant et bien sûr, il est impliqué non seulement dans la Formule 1, mais aussi dans nos technologies avancées, avec le projet RB17 (une hypercar conçue par Red Bull, ndlr.) qui se profile. Nous sommes ravis de l’avoir à nos côtés, comme je l’ai dit, pour de nombreuses saisons à venir », avait lâché Christian Horner.

«Il aime l’environnement dans lequel il travaille»