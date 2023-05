La F1 tente un coup inédit, Alonso enrage

Pierrick Levallet

Dimanche dernier, un grand spectacle a été organisé par la F1 avant le départ du Grand Prix de Miami. Une présentation totalement inédite des pilotes a eu lieu. Toutefois, Fernando Alonso n'a pas vraiment apprécié ce show. Le pilote d'Aston Martin estime qu'il y avait peut-être quelque chose en trop et que cela a empêché les écuries de mettre au point leurs stratégies.

Si le résultat du Grand Prix de Miami n’a pas été une grande surprise avec la victoire de Max Verstappen, les pilotes ont néanmoins pu prendre part à un spectacle inédit avant la course. La F1 avait en effet organisé une présentation spectaculaire des pilotes. Maître de cérémonie, le rappeur LL Cool J a appelé un par un les concurrents avec la bande originale The Formula de will.i.am écrite spécifiquement pour la F1. Cette grande cérémonie devait provoquer plus d’interactions entre les pilotes et les fans. Mais certains, comme Fernando Alonso, n’ont pas vraiment apprécié le spectacle.

Coup de tonnerre en F1, Hamilton veut la vie d’Alonso https://t.co/xgiVNP0JzQ pic.twitter.com/51eMJMRtjT — le10sport (@le10sport) May 12, 2023

«C’est vraiment au moment où on se prépare avec les ingénieurs»

« Je comprends le point de vue de tout le monde, mais je ne suis pas un grand fan de ce genre de choses juste avant la course. Si nous devons le faire, je pense que nous devons supprimer certaines des autres choses que nous faisons comme le tour de parade ou quelque chose comme ça alors, car c’est vraiment au moment où on se prépare avec les ingénieurs et qu’on parle stratégie » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par F1 Only .

Après Miami, Alonso réclame l’égalité pour les autres Grands Prix