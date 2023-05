F1 : Cauchemar chez Mercedes, Hamilton pète les plombs

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde à sept reprises au cours de sa carrière, Lewis Hamilton fait face à d'importantes difficultés chez Mercedes depuis la saison dernière. Le Britannique n'y arrive plus et vit un véritable cauchemar au sein de l'écurie allemande. Le pilote de 38 ans en aurait d'ailleurs visiblement assez de tout cela comme l'explique Ralf Schumacher.

Ayant dominé la F1 au cours de la dernière décennie, Lewis Hamilton n’est plus en position de force. La saison passée, le Britannique avait vécu un véritable calvaire avec sa voiture. Et il semblerait que Mercedes n’ait pas encore trouvé la solution pour permettre au septuple champion du monde de se battre à nouveau pour le titre. Dépassée par Red Bull, l’écurie allemande n’y arrive plus.

Hamilton n'y arrive plus chez Mercedes

Les résultats de Lewis Hamilton témoignent d’ailleurs des difficultés de Mercedes. 6e du classement des pilotes en 2022, le Britannique est quatrième après cinq Grands Prix cette année. Le pilote de Mercedes se retrouve derrière Fernando Alonso, Sergio Pérez et l’insaisissable Max Verstappen. À Miami dimanche dernier, il n’a dû se contenter que d’une sixième place décevante. De son côté, George Russell s’en est mieux sorti (4e). Et à en croire Ralf Schumacher, Lewis Hamilton n’en peut plus de cette situation. Le septuple champion du monde utiliserait d’ailleurs plusieurs moyens pour se faire remarquer d’après l’Allemand.

«Il veut attirer l’attention sur lui»