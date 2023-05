F1 : Mercedes fait face à un « poison », Hamilton peut trembler

Jean de Teyssière

Après une hégémonie jamais vue dans le monde de la Formule 1, avec huit titres de champion du monde des constructeurs d'affilée entre 2014 et 2021. Depuis, l'écurie allemande peine à être performante. Cette saison, seul Lewis Hamilton a terminé sur le podium, lors du Grand Prix d'Australie. Sinon, Mercedes et Lewis Hamilton doivent se contenter de voir Aston Martin être devant eux à quasiment chaque course. De quoi énerver Toto Wolff, directeur de Mercedes qui estime que la monoplace est un poison.

Mercedes peut-elle redresser la barre ? Même si elle est pour l'instant classée troisième du championnat du monde des constructeurs, Mercedes ne compte pas se satisfaire de cette place. Pour le moment, Aston Martin et Red Bull occupent les deux premières places et après avoir terminé sur la dernière marche du podium la saison dernière, l'ambition de Mercedes était de concurrencer Red Bull. Toto Wolff s'est exprimé sur la monoplace dont dispose Mercedes cette saison.

«En 15 ans, je n'ai jamais vu de solution miracle»

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes évoque les modifications qui seront apportées à la monoplace : « Nous devons modérer nos propres attentes car nous apportons une évolution qui sera constituée de nouvelles pièces pour la suspension, la carrosserie et d'autres choses. Mais, en 15 ans de carrière en F1, je n'ai jamais vu l'introduction d'une solution miracle permettant de gagner d'un coup une demi-seconde de performance. Je doute donc fortement que cela se produise à Imola . »

«Cette voiture est un poison à piloter»