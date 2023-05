F1 : Verstappen comparé à une légende, il va jubiler

Jean de Teyssière

Vainqueur de trois des cinq premiers Grands Prix de la saison, Max Verstappen est en route pour inscrire son nom peu à peu dans la légende de la Formule 1. Au point d'être déjà l'égal de Michael Schumacher ou Ayrton Senna ? Pour quatre anciens grands pilotes de F1, la réponse est oui.

Double champion du monde en titre, Max Verstappen semble déjà filer tout droit vers un troisième, alors que seulement cinq courses ont été jouées. Le Néerlandais a marqué très vite son sport en devenant le plus jeune pilote de l'histoire à remporter une course. C'était en 2016, lors du Grand Prix d'Espagne et il était âgé de 18 ans. Et aujourd'hui, son talent le place parmi les plus grands de l'histoire de la F1.

Verstappen, égal d'Ayrton Senna ?

Emanuele Pirro, ancien pilote de Formule 1, aujourd'hui commissaire occasionnel de la FIA a évoqué le cas Verstappen, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il est au niveau où Senna et Schumacher étaient quand ils étaient au stade où il est maintenant. C’est aussi grâce à l’équipe, qui est excellente non pas parce qu’elle a la meilleure voiture mais aussi à cause des conditions dans lesquelles ils ont fait évoluer Max. Red Bull est très bonne pour développer les talents et les faire grandir. »

«Tout le monde le suit et est de son côté»