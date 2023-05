F1 : Il lâche une prédiction sur l’avenir d’Hamilton, Mercedes va adorer

Arnaud De Kanel

Alors qu'il sera en fin de contrat à l'issue de la saison, Lewis Hamilton n'a pas encore communiqué sur son avenir. Partira ? Partira pas ? L'inquiétude commence à se faire sentir dans les rangs de Mercedes. Malgré tout, Jenson Button voit bien son ancien coéquipier rester tant qu'il n'aura pas remporté de huitième titre mondial.

Au volant d'une monoplace Mercedes très en deçà des performances visées avant le début de la saison, Lewis Hamilton souffre énormément. A moins d'un miracle, il ne sera pas champion du monde cette année. Pour autant, il chasse toujours le record absolu dans la matière qu'il co-détient avec Michael Schumacher. Les deux hommes comptent tous les deux sept titres mais le Britannique aimerait bien faire la course en tête. Ce ne sera pas pour cette saison donc mais peut-être pour l'année prochaine. Hamilton retentira sa chance en 2024 selon Jenson Button.

«Vous voulez vous battre pour gagner de nouveau»

« Je ne pense pas que Lewis va abandonner le sport. En tant que pilote de course, vous avez deux choses. D’abord, si vous gagnez depuis si longtemps et que vous ne gagnez plus soudainement, vous voulez vous battre pour gagner de nouveau. Donc, vous ne prenez pas votre retraite. Vous pouvez aussi aborder les choses dans l’autre sens. Si vous êtes dans une mauvaise voiture, vous allez vouloir prendre votre retraite, parce que si vous êtes dans une mauvaise voiture depuis de nombreuses années, cela vous déprime », a tout d'abord confié le champion du monde 2009 avant de poursuivre.

«En 2024, je pense que nous verrons Lewis Hamilton sur la grille»