F1 : Hamilton sur le départ, tout est déjà prévu !

Jean de Teyssière

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton, 38 ans, se dirige tout doucement vers la fin de sa carrière. S'il n'a encore rien annoncé, des rumeurs sur un possible départ pour Ferrari circulant même, la suite de sa carrière est toute tracée. Hamilton est fan de courses automobiles et voudrait se reconvertir dans l'IndyCar...

Légende de la Formule 1 avec le même nombre de titres de champion du monde que Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton connaît un petit coup de moins bien depuis la cruelle ultime course de la saison 2021, à Abu Dhabi, qui avait vu Max Verstappen lui passer devant lors du dernier tour et l'empêcher de remporter ce huitième titre. Mais le Britannique n'a pas encore dit son dernier mot et compte bien rester en Formule 1 quelques années, avant de basculer vers une reconversion, là-aussi dans le monde du sport automobile.

Hamilton pas pressé de quitter la F1 mais...

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton évoque les voitures IndyCar mais avoue être embêté par la partie mécanique : « Je ne suis pas un grand fan de la grande bulle qu’ils ont, mais les voitures font un beau bruit et ont l’air sympa à piloter. Mais pour le moment, je me concentre uniquement sur la Formule 1 et je ne prévois pas de partir de si tôt. »

F1 : Verstappen traumatise Hamilton, Red Bull jubile https://t.co/oussrxqhSz pic.twitter.com/rJknglmmUJ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

«J'adorerais essayer l'IndyCar»