F1 : Hamilton lance un appel à l’aide pour battre Verstappen

Arnaud De Kanel

La domination de Red Bull est sans partage. Depuis le début de la saison, aucune victoire n'a échappé à l'écurie autrichienne, que ce soit avec Max Verstappen ou Sergio Perez. Derrière, Lewis Hamilton commence à s'impatienter et estime qu'il serait préférable de revoir le règlement afin de resserrer les écarts.

Red Bull ne laisse plus rien à personne. Sur les 16 derniers Grand Prix, l'écurie autrichienne en a tout simplement remporté 15. Une ultra-domination qui commence à lasser certains fans. La preuve en est, à Miami, des places étaient encore disponibles à quelques jours du début de l'événement. Chez les pilotes, on commence à s'impatienter également. Certains comme Charles Leclerc sont complètement résignés là où un Fernando Alonso ose encore y croire. De son côté, Lewis Hamilton assure prendre toujours autant de plaisir un piste malgré la domination de Verstappen mais il est favorable à un changement de règlement.

«La F1 doit faire mieux en tant que sport»

« Ce n’est pas mon travail de convaincre les gens de regarder un sport. Je veux dire, je ne le regarde pas. Ce n’est pas ennuyeux pour moi. Je me mets au défi chaque jour en essayant de revenir aux premières places. Ce n’est donc pas ennuyeux de mon point de vue. Mais en tant que fan de course automobile, je peux comprendre qu’il n’y ait pas autant de compétition que ce à quoi ils sont habitués avec la NFL et la NBA. Ce n’est pas ce n’est pas de mon fait. La F1 doit faire mieux en tant que sport. Ils ont déjà essayé de rapprocher les équipes, mais cela ne semble jamais fonctionner. Tout ce que je peux dire, c’est que nous travaillons aussi dur que possible pour nous rapprocher et leur donner un peu plus d’excitation », confiait le pilote Mercedes à Miami la semaine passée dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Il en a profité pour demander du changement.

«Nous allons devoir continuer à adapter ces règlements»