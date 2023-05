F1 : Leclerc pénalise Ferrari, l'incroyable aveu

Jean de Teyssière

Auteur d'une bonne première moitié de saison en 2022, Charles Leclerc peine à retrouver son niveau. Le Monégasque accumule les erreurs et les sorties de route, l'empêchant de rivaliser avec Max Verstappen comme il avait pu le faire l'année dernière. Sur les cinq premiers Grand Prix, il n'a pu en terminer que trois. Trop peu selon un ancien pilote de Formule 1 qui estime que Leclerc pénalise Ferrari.

Charles Leclerc accumule les crashs en ce début de saison. Dernier en date lors des qualifications pour le Grand Prix de Miami où il avait connu une sortie de piste. Une situation qui n'aide pas Ferrari à améliorer la SF-23, nom de la monoplace occupée par Charles Leclerc puisque la réparation prend du temps sur les possibles modifications.

«Il ne doit pas encombrer l'atelier de réparation»

Selon Martin Brundle, ancien pilote de Formule 1, Charles Leclerc, même s'il met de la bonne volonté, doit faire plus attention, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Ferrari a du mal à trouver du rythme en course, et une cinquième et une septième place, loin derrière, constituent un résultat médiocre pour eux. Il est incroyablement rapide et engagé, et il peut se permettre de sacrifier une fraction de tout cela pour construire un meilleur week-end de course, et donc une meilleure saison. Il doit mener l'équipe vers de plus hauts sommets et ne pas encombrer l'atelier de réparation. »

«Leclerc doit arrêter de crasher sa voiture»