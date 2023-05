F1 : Guerre chez Red Bull, le père de Pérez prévient Verstappen

Jean de Teyssière

Max Verstappen n'a pas d'égal en Formule 1 cette saison. Le seul pilote qui parvient à rivaliser avec le Néerlandais se trouve dans sa propre écurie et il s'agit de Sergio Pérez. Arrivé en 2021 chez Red Bull, le Mexicain a commencé comme équipier de luxe avant de prendre peu à peu du galon. Pour le plus grand bonheur de son père qui prévient Verstappen : son fils ne se laissera pas faire.

La rivalité entre coéquipiers a très souvent écrit les plus belles pages de l'histoire de la Formule 1. Récemment, le duel Hamilton-Rosberg avait tenu toutes ses promesses alors que dans un passé plus lointain le duel Senna-Prost ou Prost-Arnoux. A l'heure actuelle, les fans de F1 assistent peut-être au retour d'un duel fratricide entre coéquipiers avec Verstappen-Pérez.

«Ce sont deux tigres dans la même cage»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Antonio Pérez, le père de Sergio, voit le duel entre son fils et Max Verstappen être similaire à celui entre Senna et Prost : « Vous devez vous rappeler quand McLaren avait Senna et Prost. C’est la même chose. Aujourd’hui, nous le vivons à nouveau. Ce sont deux tigres dans la même cage. Ils pensent tous les deux la même chose, prennent le même petit-déjeuner. Vous voyez qu’ils essaient tous les deux de prendre le meilleur tour à l’autre. En qualifications, ils veulent la pole position, ils veulent être les plus rapides en essais libres. »

