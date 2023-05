Coup de tonnerre en F1, Hamilton veut la vie d’Alonso

Pierrick Levallet

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton pourrait quitter la F1 d'ici quelques années. Cependant, le pilote de Mercedes n'a pas l'intention d'abandonner le sport automobile pour autant. Le Britannique n'est pas contre tenter des expériences dans d'autres disciplines, comme Fernando Alonso et d'autres pilotes de F1 l'ont fait avant lui.

À 38 ans, Lewis Hamilton est sans aucun doute l’un des plus grands pilotes de l’histoire. Sacré champion du monde à sept reprises, le Britannique est à égalité avec le légendaire Michael Schumacher. Mais le pilote de Mercedes est conscient qu’il ne lui reste que quelques années à vivre en F1. Mais il ne souhaite pas quitter le sport automobile pour autant. « J’ai fait un échange de voiture avec Tony Stewart il y a des années, ce qui était amusant. J’adorerais essayer une voiture de NASCAR proprement à un moment donné. Ce n’est pas un rêve pour moi d’aller courir dans une autre série, mais je suis un admirateur, je suis un fan de course et d’autres sports. Alors j’aimerais essayer. C’est aussi une opportunité incroyable que j’ai eu d’échanger ma F1 avec Valentino Rossi et d’essayer une moto MotoGP, et je regarde parfois l’IndyCar, j’adorerais essayer une de ces voitures à un moment donné » a-t-il ainsi confié récemment. S’il venait à quitter la F1 pour une autre discipline, il pourrait suivre le chemin de tant d’autres pilotes avant lui.

Alonso, Barichello, Grosjean... Ils ont concurru en IndyCar

Lewis Hamilton pourrait notamment imiter Fernando Alonso. En 2018, l’Espagnol a quitté la F1 et McLaren pour explorer de nouveaux horizons du sport automobile. Il a notamment touché à l’IndyCar, au WEC et a même participé au Dakar en 2020. Nigel Mansell a aussi eu une bonne expérience en-dehors de la F1. Elle a même été plutôt glorieuse puisqu’il a été sacré champion du monde de CART en 1993. Emerson Fittipaldi a lui aussi plutôt bien réussi en-dehors de la F1. Le Brésilien a été champion de CART en 1989 et a remporté deux fois les 500 miles d’Indianapolis. En revanche, Rubens Barichello aurait pu faire mieux. Ancien coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari, il ne compte aucune victoire et aucun podium en IndyCar. En rejoignant cette discipline, Lewis Hamilton pourrait également suivre le chemin de Sébastien Bourdais, Romain Grosjean, Marcus Ericsson et Alexander Rossi.

Räikkönen, Andretti... Ils sont apparus en NASCAR

Comme le Britannique, d’autres pilotes ont également pu goûter au NASCAR. Kimi Räikkönen, qui a fait preuve d’une longévité incroyable en F1, a participé à deux courses dans cette discipline en 2011. De son côté, Mario Andretti compte 14 courses en NASCAR, dont une victoire, après avoir passé 14 saisons en F1 entre 1968 et 1982.

Montoya, Villeneuve... Ils ont touché aux trois disciplines

Enfin, certains ont eu la chance de pouvoir toucher aux trois disciplines que sont la F1, l’IndyCar et le NASCAR. Juan-Pablo Montoya a notamment fait de plutôt bonnes choses. Avec sept victoires et 30 podiums à son actif en F1, le Colombien compte cinq succès et 11 podiums en IndyCar en 52 courses. En NASCAR, Juan-Pablo Montoya a 253 départs à son actif, pour deux victoires. De son côté, Jacques Villeneuve - champion du monde de F1 en 1997 - a remporté cinq victoires en CART, dont les 500 miles d’Indianapolis en 1995. Il a également pu concourir quelques fois en NASCAR après sa carrière en F1.