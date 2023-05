F1 : Hamilton bientôt à la retraite ? Il fait une annonce tonitruante !

Jean de Teyssière

Dans le paddock, les deux doyens sont l'Espagnol Fernando Alonso (42 ans), qui court pour Aston Martin et le Britannique Lewis Hamilton (38), qui fait partie de l'écurie Mercedes. Alors que Max Verstappen, bien plus jeune du haut de ses 25 ans semble déjà vouloir quitter le monde de la F1 en 2028 à l'issue de son contrat, ce n'est pas le cas de Lewis Hamilton qui se voit encore longtemps en Formule 1, et pourquoi pas jusqu'à 50 ans.

Concernant les plus vieux pilotes ayant participé à un Grand Prix, Lewis Hamilton et Fernando Alonso en sont encore très loin. Le plus âgé, c'est le Monégasque Louis Chiron qui avait pris part au Grand Prix de Monaco en 1955 lorsqu'il était âgé de... 55 ans. Il y a encore du chemin.

«Quand j'avais 22 ans, je rentrais chez moi et je mangeais une pizza»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton compare sa forme actuelle avec celle de sa vingtaine : « Ma récupération est meilleure parce que je suis plus concentré dessus - plus que je ne l’ai jamais été auparavant. Quand j’avais 22 ans, je ne me concentrais pas sur ma récupération. Je ne savais même pas ce que c’était. Je rentrais chez moi, je mangeais probablement une pizza, sans savoir ce que je devais faire le lendemain. Je n’avais pas de spécialistes autour de moi pour m’aider à y faire face. J’avais un kiné, mais nous ne faisions pas grand-chose. Nous nous entrainions ensemble, nous nagions ensemble, mais autrement, je ne connaissais pas tous les détails concernant l’alimentation, la reconstitution des liquides perdus, les étirements, toutes ces choses différentes. Je ne faisais pas cela à l’époque. Mais je veux dire que je ne sais pas si les pilotes de l’époque étaient en aussi bonne forme, alors ils étaient probablement moins en forme que nous aujourd’hui… parce que nous nous entraînons beaucoup plus qu’eux à l’époque. »

Hamilton se voir courir jusqu'à 50 ans