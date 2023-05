F1 : Alonso lui fait vivre un enfer, l’incroyable révélation

Pierrick Levallet

En ce début de saison 2023, Fernando Alonso est absolument impressionnant au volant de son Aston Martin. L'Espagnol se bat régulièrement pour la troisième place, derrière les deux Red Bull, et est donc amené à se battre assez souvent avec les Ferrari, donc avec Carlos Sainz Jr. Le compatriote du pilote de 41 ans avoue d'ailleurs qu'il lui fait vivre un enfer sur les pistes cette année.

Condamné au milieu de peloton avec Alpine depuis son retour en F1 en 2021, Fernando Alonso impressionne tout le monde en ce début de saison. Personne ne voyait la voiture d’Aston Martin être aussi performante et pourtant, le pilote de 41 ans en est à quatre podiums en cinq courses. L’Espagnol pointe à la troisième place au classement général et doit régulièrement se battre avec les Ferrari et les Mercedes à défaut de ne pas pouvoir concurrencer les Red Bull. Fernando Alonso livre notamment souvent bataille avec son compatriote Carlos Sainz Jr comme ce fut le cas à Miami dimanche dernier. Le pilote de Ferrari estimait d’ailleurs pouvoir surclasser celui d’Aston Martin avant que la Scuderia ne le plombe avec sa stratégie.

F1 : Alonso jubile et prévient Verstappen https://t.co/dDIP7edalN pic.twitter.com/sz2C2S0gaO — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

«Fernando et Aston sont très compétitifs en course»

« Je pense que tout le monde a eu du mal en mediums mais, de tous, je suis celui qui a eu le moins de mal parce que j’étais tout le relais avec Fernando qui mettait la pression. En fait, j’étais sur le point de le dépasser lorsqu’ils m’ont fait rentrer, mais j’avais l’impression d’avoir beaucoup de rythme avec ce pneu, pour une raison ou une autre » a expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«je dois toujours me défendre contre lui»