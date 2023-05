F1 : Il veut imiter Fernando Alonso, l’incroyable révélation

Pierrick Levallet

Du haut des 41 ans, Fernando Alonso a surpris tout le monde en ce début de saison. Personne ne s'attendait à ce que la voiture d'Aston Martin soit aussi performante, et l'Espagnol en profite. Avec quatre podiums en cinq courses, le double champion du monde fait des envieux sur la grille. Kevin Magnussen voudrait notamment l'imiter si son écurie arrive à prendre exemple sur Aston Martin.

Septième du classement constructeur la saison passée, Aston Martin a bluffé tout le monde en ce début de saison 2023. L’écurie britannique s’est montrée efficace dans le développement de sa monoplace, et les tests hivernaux se sont révélés concluants. Résultat, Fernando Alonso - fraîchement débarqué au sein de l’équipe - a pu surprendre tout le monde. En cinq courses, l’Espagnol est monté sur le podium à quatre reprises. Ses performances ont le don de faire des envieux sur la grille. Kevin Magnussen aimerait notamment pouvoir l’imiter.

F1 : Il veut faire tomber Verstappen, Alonso va adorer https://t.co/2Vui4cmedd pic.twitter.com/vCb5LQ3Ej6 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«Aston Martin a explosé tout le monde»

« Chaque année, nous parlons du fait que c’est de plus en plus serré et c’est certainement impressionnant cette année. Heureusement nous avons encore fait un grand pas en avant pour être plus proches des points mais c’est une bataille de folie pour entrer dans les points. C’est impossible maintenant d’avoir une F1 en début d’année dans les points et qui y reste sans trop de soucis, à part pour les 4 premières équipes, Red Bull, Mercedes F1, Ferrari et, la surprise, Aston Martin » a d’abord lancé le pilote d’Haas dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Pour Magnussen, Haas doit prendre exemple sur Aston Martin