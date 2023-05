F1 : Coup de poker d’Hamilton, il est bluffé

Pierrick Levallet

Avdc sept titres de champion du monde à son actif, Lewis Hamilton est sans aucun doute l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la F1. Le Britannique a dominé la discipline pendant près d'une décennie chez Mercedes. D'ailleurs, personne ne s'attendait à le voir réussir au sein de l'écurie allemande, y compris Johnny Herbert.

Encore en activité, Lewis Hamilton est sans aucun doute l’un des plus grands pilotes de l’histoire. Sacré champion du monde à sept reprises au cours de sa carrière, le Britannique est à égalité avec le légendaire Michael Schumacher dans la course au record du nombre de titres. Chez Mercedes, Lewis Hamilton a dominé la F1 pendant près d’une décennie. Mais depuis 2022, les choses vont moins bien pour lui. Malgré tout, le pilote de l’écurie allemande serait toujours motivé par l’idée de surclasser Michael Schumacher dans l’histoire de la F1.

F1 : Hamilton est prévenu, Mercedes vise du lourd https://t.co/q4YhyD4sYA pic.twitter.com/vDhRZw9pK3 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«La motivation pour le huitième titre est toujours là»

« En tant que pilote de course, je ne vois pas pourquoi il n’aurait pas la motivation, surtout pour ce huitième titre. Il est encore assez bon. Je sais ce que cela signifie pour lui. George Russell fait un excellent travail, mais Lewis a toujours ce qu’il faut pour gagner des courses. Il n’est pas à l’aise avec cette voiture, mais ça arrive. Chaque pilote que j’ai connu a eu des moments où il se sentait mal à l’aise avec une voiture et se plaignait. Il est injuste de critiquer Lewis pour cela. La motivation pour le huitième titre est toujours là » a d’abord expliqué Johnny Herbert dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Tout le monde a pensé qu’il était fou d’aller chez Mercedes»