F1 : Il veut faire tomber Verstappen, Alonso va adorer

Arnaud De Kanel

Bonne surprise de ce début de saison, Aston Martin se heurte malgré tout à un plafond de verre. L'écurie britannique enchaine les podiums mais elle ne fait pas mieux qu'une troisième place. Mike Krack entend bien placer ses monoplaces à minima un rang plus haut et il rêve également de mettre fin à la série de Red Bull et Max Verstappen en remportant un Grand Prix.

Avec Fernando Alonso, Aston Martin réalise un début de saison exceptionnel. Personne n'attend l'écurie britannique à ce niveau, pourtant elle y est bel et bien. En 5 Grand Prix, Alonso est monté sur la boite à 4 reprises. Que ça soit derrière Max Verstappen ou Sergio Perez mais aussi derrière Lewis Hamilton, l'Espagnol termine troisième à chaque fois. Mike Krack, son directeur sportif, veut que ses hommes grimpent d'une place, voire mieux.

«Cela montre que nous sommes une écurie forte»

Avant toute chose, Mike Krack a tiré un premier bilan du début de saison d'Aston Martin. « Nos podiums ? Je pense que cela montre que nous sommes une écurie forte. Cela montre que nous ne prenons pas de risques, que nous ne jouons pas à la loterie, mais que nous prenons des décisions selon les données et les résultats que nous avons. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes aussi réguliers. Gardons les pieds sur terre : il ne faut jamais tenir un podium en F1 pour acquis. Monter sur le podium requiert un travail acharné, et il y a des concurrents très, très forts en Formule 1, très professionnels. Et si nous ne sommes pas à 100% dans tous les domaines à tout moment, alors il n'y a pas de podium », s'est félicité le patron de Fernando Alonso. Maintenant, il faudra grimper au moins une marche plus haut.

«S'il y a une opportunité...»