F1 : Alonso poussé vers la sortie, la grosse révélation

Arnaud De Kanel

L'été dernier, alors qu'il discutait encore avec Alpine pour prolonger, Fernando Alonso annonçait son arrivée chez Aston Martin pour remplacer le retraité Sebastian Vettel. Un choix incompréhensible à l'époque car l'écurie britannique était mal en point. En réalité, c'est son mentor Flavio Briatore qui l'a poussé à quitter Alpine. L'Italien en a expliqué les raisons.

Fernando Alonso s'éclate depuis qu'il a rejoint Aston Martin. Pourtant, son choix avait donné lieu à de nombreux débats. Les observateurs se demandaient pourquoi le double champion du monde avait décidé de rejoindre une écurie plus faible qu'Alpine. Force est de constater qu'il a pris la bonne décision et il peut remercier Flavio Briatore. Très proche d'Alonso, l'Italien a conseillé à son poulain l'été dernier de s'engager avec Aston Martin. L'ancien patron de Renault avait immédiatement remarqué que le recrutement opéré par l'écurie britannique dans son équipe technique allait lui permettre de jouer les premiers rôles cette saison.

«Ils ont massivement investi dans la technologie»

Dans un entretien accordé au journal italien Il Riformista , Flavio Briatore a révélé qu'il se cachait derrière la décision de Fernando Alonso. « Fernando Alonso est la vraie surprise de ce championnat du monde avec Aston martin, une équipe qui jusqu'à l'année dernière n'était pas compétitive. Ensuite, ils ont piqué le numéro deux chez Red Bull [Dan Fallows] et chez Mercedes [Éric Blandin], et ils ont massivement investi dans la technologie et dans l'usine, pour plus de 20 millions d'euros. C'est pour ces raisons que j'ai poussé Fernando à rejoindre Aston Martin, qui est maintenant deuxième, et même devant Ferrari », a lâché le mentor d'Alonso avant de poursuivre.

«Le titre est déjà acquis» selon Briatore