Il prépare du très lourd en F1, Verstappen peut paniquer

Pierrick Levallet

Afin de prendre un peu de repos, Daniel Ricciardo a pris du recul sur la F1 cette saison. L'Australien a laissé sa place chez McLaren et est devenu le pilote de réserve chez Red Bull. Il entend néanmoins faire son retour en F1 la saison prochaine. Et il préparerait du très lourd pour affronter Max Verstappen.

Pilote de McLaren la saison dernière, Daniel Ricciardo ne fait plus partie des 20 pilotes sur la grille de départ cette année. L’Australien a souhaité prendre du recul et occupe donc un poste de pilote de réserve de Red Bull. Dans cette mesure, il peut rester dans le monde de la F1 tout en relâchant la pression à laquelle il était confronté lorsqu’il concourrait. Toutefois, Daniel Ricciardo a bien l’intention de faire son retour la saison prochaine.

F1 : Il veut faire tomber Verstappen, Alonso va adorer https://t.co/2Vui4cmedd pic.twitter.com/vCb5LQ3Ej6 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«Je me donne un peu de temps pour me ressourcer mentalement»

« Est-ce que j’aurais dû prendre cette année ’off’ [en tant que pilote de réserve] ? Oui. J’en avais envie. Puis je serai prêt à me mettre en position de revenir sur la grille l’année prochaine. Je reste en forme et je me donne un peu de temps pour me ressourcer mentalement. J’aime faire du sport, j’aime être actif, alors je ne me suis pas permis de perdre la forme. J’apprécie vraiment cette année, et je pense que je vais continuer à l’apprécier, mais l’année prochaine, je serai certainement impatient de retourner sur la grille de départ et de participer à la compétition » a confié l’actuel pilote de réserve de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je me suis toujours considéré comme aussi bon, voire meilleur, que les autres»