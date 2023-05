F1 : Mercedes change tout, Hamilton va adorer

Arnaud De Kanel

Comme la saison passée, Mercedes ne parvient pas à lutter avec Red Bull. Les Flèches d'Argent sont à la recherche de leur première victoire depuis le GP du Brésil 2022 remporté par George Russell. De son côté, Lewis Hamilton est en délicatesse avec sa monoplace mais du changement est prévu sur celle-ci.

Mercedes ne domine plus le paddock. Désormais, c'est Red Bull qui a repris le flambeau avec Max Verstappen et Sergio Perez qui ont remporté les cinq premiers Grand Prix de la saison. Un bonheur qui contraste avec la moue Lewis Hamilton. Le Britannique n'a plus gagné depuis le GP d'Arabie saoudite 2021. Cette saison, il aura encore bien du mal à remporter une course car il se plaint régulièrement de sa monoplace. Tout peut encore s'améliorer pour lui puisque Mercedes, par l'intermédiaire d'Andrew Shovlin, a annoncé repartir de zéro et abandonner son concept zéro ponton.

F1 : Il veut faire tomber Verstappen, Alonso va adorer https://t.co/2Vui4cmedd pic.twitter.com/vCb5LQ3Ej6 — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

«Nous espérons apporter d’autres évolutions plus tard dans l’année»

« Si l’on revient aux essais de Bahreïn, c’est là que nous avons réalisé que nous ne disposions pas d’un package qui nous permettrait de nous battre pour le championnat du monde. Et si nous continuions sur la même voie de développement, nous ne serions pas en mesure de rivaliser avec Red Bull. C’est donc à cette époque que nous avons pris des décisions concernant le développement de la voiture, son fonctionnement aérodynamique, ses caractéristiques et sa maniabilité. Ce que nous allons apporter sur la piste d’Imola est la première étape de ce travail. Cela prend beaucoup de temps à développer dans la soufflerie, on ne peut pas faire ces choses du jour au lendemain, mais le package d’Imola est le premier pas dans cette direction. Nous espérons maintenant apporter d’autres évolutions plus tard dans l’année », a révélé le directeur de l'ingénierie en piste de Mercedes Andrew Shovlin. Ce travail portera ses fruits sur le long terme.

Une vision «long terme» chez Mercedes