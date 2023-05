F1 - Ocon : Un énorme projet prend forme

Arnaud De Kanel

En dehors de sa carrière en Formule 1, Esteban Ocon reste un homme qui cherche à se divertir. Et comme de nombreux français, il trouve refuge dans les streams sur Twitch ou encore dans des vidéos sur Youtube. Très proche des têtes d'affiches françaises dans le milieu, il a d'ailleurs promis de se rendre au Mans lors du GP Explorer 2.

Comme de nombreux jeunes sportifs tricolores, Esteban Ocon n'hésite pas à s'afficher avec divers créateurs de contenus. Le pilote Alpine faisait partie l'année passée, du million de personnes à avoir suivi la première édition du GP Explorer organisée par Squeezie mais il n'avait pas pu se rendre au Mans car la course battait son plein à Suzuka. Dans l'émission Open World de Gotaga , il avait prié le vidéaste d'organiser une deuxième édition un week-end où la Formule 1 se reposait. « J'ai dis à Lucas (Squeezie) que s'il y avait un deuxième GP Explorer, il fallait qu'il l'organise mais pas pendant un GP. Donc s'il n'est pas pendant un GP je viendrais faire une petit démo avec une F1 ! » Et cela tombe bien puisque mercredi dernier, Squeezie a annoncé la tenue de la deuxième édition du GP Explorer. Esteban Ocon compte bien s'y rendre.

GP Explorer : L’énorme annonce de Squeezie ! https://t.co/BZxTxUBGLc pic.twitter.com/vdKTsEeXuB — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Ocon au GP Explorer ?

Le pilote tricolore va pouvoir réaliser son projet. En effet, le GP Explorer 2 se tiendra le 9 septembre sur le circuit Bugatti du Mans, soit une semaine après le Grand Prix de Monza et une semaine avant le Grand Prix de Singapour. Il pourrait donc faire partie des nombreuses surprises attendues sur l'événement. En tout cas, sa position est claire.

«Il y a de grandes chances qu'on soit là»