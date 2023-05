GP Explorer : L’énorme annonce de Squeezie !

Arnaud De Kanel

Cela ne vous avait sans doute pas échappé l'année dernière, une vingtaine de personnalités du web s'étaient livrées bataille au volant de Formule 4 pour se disputer la première édition du GP Explorer. Face à l'engouement et au succès de l'événement, Squeezie a annoncé la date d'un deuxième GP Explorer la semaine passée.

Les personnalités françaises les plus influentes sur le web prennent des initiatives tout à fait remarquables ces derniers mois afin d'organiser des événements de grande envergure. A l'image d' Aminematue avec l'Eleven All Stars, un match disputé dans le stade Jean Bouin qui opposait des streamers français aux streamers espagnols. Nos Français maitrisent le divertissement et il faut dire que cela marche extrêmement bien. Avant cette rencontre, on avait notamment eu le droit à la première édition du GP Explorer organisée par Squeezie . L'évènement avait regroupé plus d'un million de personnes sur la plateforme Twitch . Bonne nouvelle, une deuxième édition a été annoncée !

Le GP Explorer de retour !

Mercredi dernier, sur sa chaine Twitch , Squeezie a annoncé la tenue du GP Explorer 2. L'attente a donc touché à sa fin pour tous ceux qui avaient apprécié la première édition. Cette année, la course se déroulera une nouvelle fois sur le circuit Bugatti du Mans, le 9 septembre plus précisément. Etant donné que ce GP Explorer 2 ne se déroulera pas un week-end de course en Formule 1, Pierre Gasly et Esteban Ocon pourraient faire une apparition surprise. Aux commentaires on pourrait retrouver Julien Fébreau, le journaliste F1 de Canal+ . En course, 24 pilotes se livreront bataille avec des petits nouveaux comme Billy , Mister V ou encore Maxime Biaggi . L'annonce de Squeezie a également fait des déçus comme Prime . Bien décidé à remporter cette deuxième édition, il se préparait depuis plusieurs mois avec son équipe, enchainant les entrainements au volant d'une F4. Son absence interroge et le youtubeur compte sur sa communauté pour faire changer d'avis les organisateurs. Dans sa dernière vidéo, il a appelé ses abonnés à utiliser le # LibérezL'Eclair (son surnom de pilote) pour montrer toute sa détermination. Pas sur pour autant que cela suffise. Près de 60 000 personnes sont attendus dans les gradins du Mans pour voir les 24 neo-pilotes répartis en 12 binômes.

GP Explorer 209.09.2023 pic.twitter.com/XhS0zI7Yaw — M8 Squeezie (@xSqueeZie) May 3, 2023

Les participants au GP Explorer 2

- Squeezie et Gotaga

- Seb La Frite et Maghla

- Kaatsup et LeBouseuh

- Etienne Moustache et Amixem

- Djilsi et Theodort

- Ana on Air et Maxime Biaggi

- Billy et un pilote mystère

- Baghera Jones et Horty Underscore

- Mister V et Theo Juice

- Depielo et Manon Lanza

- Sylvain Levy et Pierre Chabrier (Vilebrequin)

- une écurie mystère dont les pilotes seront révélés courant juillet