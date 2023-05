F1 : Hamilton va provoquer une guerre, Mercedes calme tout le monde

Pierrick Levallet

En difficulté depuis 2022, Mercedes n'y arrive plus. L'écurie allemande n'arrive pas à fournir une voiture suffisamment compétitive à Lewis Hamilton et George Russell. Mais le jour où les deux Britanniques auront l'opportunité de se battre pour le titre, on pourrait assister à une guerre entre eux. Mais Mercedes a tenu à rassurer tout le monde.

Depuis 2022, rien ne va plus chez Mercedes. Après le calvaire de la saison passée, l’écurie allemande fait toujours face à de grandes difficultés dans le développement de sa monoplace. Les résultats de Lewis Hamilton et de George Russell en sont lourdement impactés. Mais le jour où Mercedes fournira aux deux Britanniques une voiture suffisamment compétitive pour se battre pour le titre, on pourrait assister à une guerre entre les deux pilotes, qui rappellerait le duel entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Mais pour le moment, Mercedes n’en est pas encore à là. L’écurie allemande affirme d’ailleurs que Lewis Hamilton et George Russell travaillent main dans la main pour sortir de ce calvaire.

«Lewis était heureux de laisser Russell filer devant lui»

« Miami ? Nous avons demandé à Lewis de laisser George partir devant parce qu’ils étaient dans des courses différentes. Lewis était sur la stratégie Dur-Medium et George était sur la Medium-Dur. Ils n’étaient pas censés se retrouver ensemble mais finalement cela nous a donné une meilleure chance de résultat avec George, avec Lewis qui était heureux de le laisser filer devant lui. Vu nos difficultés actuelles, c’est vraiment utile pour l’équipe de voir que nos deux pilotes collaborent. Fondamentalement, nous n’avons pas la voiture que nous voulons » a confié Andrew Shovlin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nos deux pilotes travaillent dur»