C’est annoncé, Hamilton va déclencher une guerre en F1

Pierrick Levallet

En 2022, Lewis Hamilton avait vécu un véritable calvaire chez Mercedes. Cette saison, les choses n'ont pas l'air de s'arranger pour le septuple champion du monde. De son côté, George Russell semble mieux s'en sortir. Mais Lewis Hamilton ne doit pas être sous-estimé pour autant. David Coulthard estime d'ailleurs qu'une guerre pourrait très vite éclater entre les deux pilotes de Mercedes.

Ayant déjà vécu un calvaire la saison passée, Lewis Hamilton n’y arrive toujours pas avec sa Mercedes. Le Britannique éprouve de grandes difficultés avec sa voiture. De son côté, George Russell semble mieux s’en sortir. En 2022, il avait terminé devant le septuple champion du monde au classement général. En ce début de saison, Lewis Hamilton a un petit avantage. Mais son coéquipier pourrait bien le rattraper dans les semaines à venir. Cela pourrait ainsi engendrer une véritable rivalité chez Mercedes.

«Lewis est toujours là»

« C’est la meilleure F1 que George ait jamais conduite, rappelez-vous qu’il était chez Williams. Et ce n’est pas la meilleure F1 que Lewis ait jamais conduite. Son esprit est donc dans un état différent, la voiture ne lui parle pas, ne joue pas sur ses points forts et vous pouvez voir qu’il se bat en piste, ce n’est tout simplement pas aussi stable qu’il le souhaite. Vous avez donc deux pilotes à différentes phases de leur carrière. Lewis est toujours là, puissant, et il ne se montrera pas vraiment tant que la Mercedes ne sera pas aussi puissante qu’elle l’était autrefois » a expliqué David Coulthard dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Attendez-vous à ce qu’il montre à George pourquoi il a remporté sept championnats du monde»