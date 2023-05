Alonso - Hamilton : Comparaison légendaire en F1, Cristiano Ronaldo va rougir

Pierrick Levallet

Du haut de leurs 41 et 38 ans, Fernando Alonso et Lewis Hamilton sont les pilotes les plus âgés sur la grille cette saison. L'Espagnol et le Britannique continuent d'impressionner, l'un au volant de son Aston Martin, l'autre avec sa Mercedes. Leur longévité dans la discipline est bluffante. Toto Wolff n'a d'ailleurs pas hésité à les comparer avec certains des plus grands sportifs de l'histoire.

À 41 ans, Fernando Alonso fait preuve d’une longévité impressionnante en F1. Malgré son âge avancé, l’Espagnol continue de briller sur les pistes de la discipline automobile. Cette saison, le pilote d’Aston Martin se bat pour monter sur le podium, chose qu’il n’était pas amené à faire régulièrement avec Alpine depuis son retour en F1. Lewis Hamilton est tout aussi surprenant du haut de ses 38 ans, même si la saison ne se déroule pas aussi bien chez Mercedes que Fernando Alonso chez Aston Martin. Toto Wolff n’a d’ailleurs pas hésité à les comparer avec certaines des plus grandes légendes du sport.

«Ils brisent les barrières de ce qu’on croyait possible»

« Fernando a démontré qu’à 41 ans, il est encore très fort. Je pense que Lewis et lui brisent les barrières de ce qu’on croyait possible à très haut niveau. Même si Michael était aussi très rapide avant sa retraite définitive, il était bousculé par Nico (Rosberg). On peut voir des sportifs comme Tom Brady ou LeBron James, Cristiano Ronaldo, Lewis, qui ont atteint ou atteindront plus de 40 ans en étant toujours à leur sommet. Et je pense que si vous continuez à vous améliorer, si vous savez comment vivre votre meilleure vie, avoir une bonne nutrition, vous entraîner et vous concentrer, vous pouvez rester plus longtemps encore » a expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Hamilton et Alonso impressionnent encore en F1

À 38 ans, Lewis Hamilton court encore après son huitième titre mondial. Le Britannique espère pouvoir concurrencer Max Verstappen dans un avenir proche. Fernando Alonso, lui, est la grande surprise de ce début de saison 2023. Personne ne voyait la voiture d’Aston Martin être aussi performante. L’Espagnol continue de choquer son monde, même s’il n’arrive pas à surclasser les deux Red Bull pour le moment. À voir si les évolutions à venir sur sa monoplace lui permettront de se battre plus sérieusement pour la première place.