F1 : Mercedes et Hamilton marquent l'histoire, les coulisses dévoilées

Jean de Teyssière

Les histoires des écuries de Formule 1 sont toujours remplies d'anecdotes savoureuses. Celle de Mercedes en fait partie puisque l'écurie allemande a placé sa première voiture sur la grille de départ en 1954. Entre succès, tragédies, et renouveau, retour sur l'incroyable histoire de l'écurie Mercedes en Formule 1.

Mercedes s'est illustrée très tôt dans le sport automobile. L'écurie allemande a participé au tout premier championnat du monde d'automobile de l'histoire en 1906 sur le circuit du Mans. Puis, la guerre et surtout les relations étroites avec le chancelier allemand Adolf Hitler permettent à l'écurie allemande de remporter l'Eifelrennen en 1934. La seconde guerre mondiale vient mettre un terme à ce début d'hégémonie.

Un début fracassant

Le 4 juillet 1954 marque le début d'une ère courte mais remplie de succès : pour la première fois de l'histoire, une voiture de l'écurie Mercedes pose ses roues sur le circuit de Reims, lors du Grand Prix de France. Et qui d'autre de mieux que la légende Juan Manuel Fangio, champion du monde en 1951 pour intégrer l'équipe ? Pari gagnant en tout cas puisque pour a première fois de l'histoire de la F1, une équipe remporte sa première course. L'Argentin finira champion du monde à la fin de la saison, avant de rééditer l'exploit en 1955. Les deux premières saisons de Mercedes sont donc couronnées de succès.

Le drame des 24h du Mans

En 1955, l'histoire de Mercedes bascule tragiquement. Alors que Fangio participe aux 24H du Mans en pleine saison, un terrible accident se produit. Lors du 35ème tour, la Mercedes de Pierre Levegh percute l'Austin-Healey de Lance Macklin et termine sa course dans les tribunes. Lancé à plus de 170km/h, cet accident cause la mort de 84 personnes. Les images de cet accident sont terribles et Pierre Levegh lui-même perdra la vie. Cette accident pousse Mercedes à se retirer du monde du sport automobile, après le deuxième sacre de Fangio.

Retour en Formule 1 55 ans après

Après être revenu petit-à-petit dans le monde de la Formule 1 en 1993, d'abord en tant que moteur pour des écuries, Mercedes fait son grand retour en 2010. La première saison est marquée par l'arrivée de Michael Schumacher, qui avait pris sa retraite quatre ans auparavant et de celle de Nico Rosberg. La première courses est moins réussie que celle de 1954 à Reims puisque les deux Mercedes terminent cinquième et sixième. En 2012, Schumacher prendra se retraite définitive et ce départ marquera le début d'une ère couronnée de succès pour Mercedes.

Les Huit Glorieuses

Lewis Hamilton, jeune pilote de Formule 1 de 27 ans mais déjà champion du monde avec McLaren en 2008 rejointe Mercedes à partir de la saison 2013. Le début d'une hégémonie jamais vue puisque Mercedes, entre 2014 et 2021, remportera huit titres de champion du monde des constructeurs consécutifs et sept titres de champion du monde des pilotes consécutifs (Hamilton en remportera 6, Nico Rosberg, un). Une domination outrageuse qui connait son point d'orgue en 2016, lors que Mercedes remporte 19 courses sur 21. Aujourd'hui, la domination de Mercedes est moins nette qu'avant mais l'histoire montre que les Flèches d'Argent ont toujours réussir à rebondir pour viser le succès.