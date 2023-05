F1 : Il remplace Hamilton et fait une confidence étonnante

Benjamin Labrousse

L’histoire entre George Russell et Mercedes est particulière. Initialement chez Williams, le pilote britannique avait troqué sa tunique le temps d’une course chez les Flèches d’Argent en 2020 à Sakhir. Lewis Hamilton alors testé positif au Covid-19, Russell avait pris le volant aux côtés de Valtteri Bottas, finissant à une belle 9ème place. Le Britannique est revenu sur cette course si particulière à ses yeux.

« Tout s’est passé très soudainement. J’ai reçu un coup de téléphone tout à fait inattendu, je crois que c’était un mercredi soir. D’abord, ils m’ont informé que Lewis avait le Covid et que Mercedes voulait que je le remplace, puis il a probablement fallu une demi-journée pour régler le contrat » , déclare George Russell après avoir remplacé Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Bahreïn en 2020, dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« Le changement n’a pas été simple » pour Russell lors de son remplacement d’Hamilton

George Russell poursuit, en évoquant le temps d’adaptation très court dont il a bénéficié pour s’accommoder aux méthodes de Mercedes. « De toute évidence, Williams devait trouver un pilote de remplacement. Le changement n’a pas été simple. Ensuite, c’était un peu les montagnes russes : apprendre une nouvelle voiture, travailler avec une nouvelle équipe, comprendre un volant complètement différent, de nouvelles opérations. En termes simples, si vous recevez une nouvelle voiture de route, il vous faut quelques jours pour savoir où se trouvent tous les boutons, où se trouve la radio et quelles sont les fonctions exactes. Et c’était l’avant-dernière course de la saison » .

« Je pourrais être assis ici en tant que double vainqueur de Grand Prix » affirme Russell