F1 : Face à Hamilton, Verstappen peut souffler

Ce week-end devait se tenir le Grand Prix d'Emilie-Romagne. De retour dans le calendrier en 2020, l'épreuve a été annulé suite aux inondations qui touchent la région et ça fait les affaires de Max Verstappen. Grâce à ce report, il reste le maitre de la nouvelle génération à Imola.

Il n'y aura pas de Grand Prix ce week-end. Alors que le paddock avait posé ses quartiers à Imola pour la sixième manche de la saison, les inondations qui frappent actuellement la région d'Emilie-Romagne ont eu raison de la bonne tenue de cette course. De retour dans le calendrier en 2020 sous le nom de Grand Prix d'Emilie-Romagne, anciennement Grand Prix de Saint-Marin, après 14 ans d'absence, Imola a couronné à deux reprises Max Verstappen qui est donc assuré de rester le roi de l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

«Imola est un excellent circuit»

Max Verstappen se réjouissait de courir à Imola ce week-end. « J’ai hâte de courir à nouveau en Europe continentale, cela fait un moment. Imola est un excellent circuit et j’ai toujours aimé y rouler. Les conditions météorologiques y ont été très mauvaises et je sais qu’elles font l’objet d’un suivi attentif. J’espère que tout le monde va bien. C’est le début d’une triple course, heureusement les trois courses sont basées en Europe, donc nous avons un peu de temps à la maison entre les courses, ce qui aide à la récupération et à l’entraînement. L’équipe à Milton Keynes et sur le terrain a travaillé très dur et les performances en piste en sont la preuve », confiait-il dans des propos retranscrits par Nextgen-Auto . Et il faut dire que le Néerlandais s'y plait plutôt bien.

Verstappen devant Hamilton

Lors du retour d'Imola au calendrier en 2020, c'est Lewis Hamilton qui l'avait emporté au volant de sa Mercedes devant son coéquipier Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo avec sa Renault. Malheureux, Max Verstappen avait du abandonner sur crevaison. Mais l'année suivante, il était revenu plus revanchard que jamais. Auteur d'un superbe départ, il avait rapidement pris les devants sur Hamilton qui s'était complètement raté quelques tours plus tard en finissant dans les graviers. Le septuple champion du monde avait perdu plus d'une minute à en sortir, laissant filer ses derniers espoirs de victoire. Hamilton avait tout de même terminé deuxième devant Lando Norris. Enfin, la saison passée, Verstappen s'était baladé. Il avait fait un carton plein en remportant la course sprint et le Grand Prix. Intouchable, il avait passé les 63 tours en tête.