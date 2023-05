Verstappen - F1 : C’est la guerre chez Red Bull, il lâche une énorme confidence

Jean de Teyssière

Depuis le début de la saison, Red Bull rafle tout sur son passage. Sur les cinq premiers Grands Prix, Max Verstappen en a remporté trois et Sergio Pérez deux. De quoi forcément créer un début de rivalité entre les deux coéquipiers. Surtout que la personnalité explosive de Max Verstappen pourrait faire des vagues. Mais Sergio Pérez a tenu a rétablir la vérité sur la personnalité de son coéquipier et concurrent.

Sergio Pérez et Max Verstappen sont-ils en train de recréer une rivalité aussi exacerbée que celle que l'on a connue entre Alain Prost et Ayrton Senna ? Les rumeurs évoquant des tensions entre les deux hommes vont bon train et qui de mieux que l'un des protagonistes, Sergio Pérez pour en parler.

« Deux tigres dans la même cage »

Antonio Pérez, le père de Sergio Pérez, évoquait la relation entre son fils et Max Verstappen : « Vous devez vous rappeler quand McLaren avait Senna et Prost. C’est la même chose. Aujourd’hui, nous le vivons à nouveau. Ce sont deux tigres dans la même cage. Ils pensent tous les deux la même chose, prennent le même petit-déjeuner. Vous voyez qu’ils essaient tous les deux de prendre le meilleur tour à l’autre. En qualifications, ils veulent la pole position, ils veulent être les plus rapides en essais libres. »

« C'est un bon perdant »