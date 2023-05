Coup de tonnerre en F1, Verstappen et Red Bull valident

Arnaud De Kanel

Les pluies torrentielles qui s'abattent actuellement sur le région d'Emilie-Romagne auront eu raison de la bonne tenue du GP d'Imola. Ce mercredi, en début d'après-midi, la F1 a annoncé l'annulation de la course. Une décision validée par Red Bull et Max Verstappen.

Il n'y aura donc pas de Grand Prix ce week-end en Formule 1. La décision est tombée en tout début d'après-midi via un communiqué de la F1. « A la suite de discussions entre la Formule 1, le président de la FIA, les autorités compétentes, y compris les ministres concernés, le président de l’Automobile Club d’Italie, le président de la région d’Émilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise de ne pas organiser le week-end du Grand Prix à Imola. La décision a été prise parce qu’il n’est pas possible d’organiser l’événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel, et c’est la chose juste et responsable à faire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les villes de la région. Il ne serait pas juste d’exercer une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services d’urgence en cette période difficile », lit-on dans ce communiqué. Une nouvelle qui fait des heureux dans le paddock. Red Bull et Max Verstappen saluent cette décision.

F1 : Hamilton veut faire tomber Verstappen, c’est la douche froide https://t.co/cgVGBmWlka pic.twitter.com/l0qmE5n2TL — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

«Max Verstappen soutient la décision de la F1»

L'écurie autrichienne a parlé pour son pilote sur son site internet, assurant que ce dernier comprenait parfaitement la décision de la F1. « Max Verstappen soutient la décision de la F1 et des autorités locales d’annuler le Grand Prix. Nos pensées vont avec ceux qui ont été touchés par les pluies diluviennes et les inondations. Nous leur souhaitons la force d’assurer leur sécurité durant cette période », peut-on lire sur le site officiel de l'écurie Red Bull, qui a immédiatement emboité le pas.

«La sécurité de toutes les personnes impliquées et dans la région est cruciale et doit être la priorité»