F1 : Fiasco chez Ferrari, Leclerc va partir

Au fur et à mesure que la saison s'écoule, les rêves de titre s'envolent pour Charles Leclerc. La faute est partagée entre le Monégasque et son patron Frederic Vasseur. Mais pour Luigi Mazzola, le Français a une plus grande part de responsabilité dans cet échec. D'ailleurs, il estime que les mauvais résultats de Ferrari pourraient forcer Leclerc à quitter La Scuderia.

Frederic Vasseur n'a pas guéri tous les maux de Ferrari et la situation de La Scuderia s'est même empirée depuis sa prise de fonctions. Le Français ne fait pas l'unanimité à l'image de Luigi Mazzola qui pense qu'il n'a pas les épaules pour diriger une telle écurie. « Je suis désolé, mais je pense que Vasseur a la mauvaise approche en ce qui concerne les problèmes chez Ferrari. Et je dis cela en toute connaissance de cause. Maranello manque d’un bon directeur technique depuis des années. Trop d’années », confie-t-il. Il voit mal comment Charles Leclerc pourrait prolonger son contrat.

«Je crains que Leclerc ne renouvelle pas son contrat»

La situation actuelle de Ferrari pourrait pousser Charles Leclerc à aller voir ailleurs selon Luigi Mazzola. « Je crains que Leclerc ne renouvelle pas son contrat. C’est un pilote exceptionnel, comme souvent chez Ferrari, qui n’a pas le droit à une F1 à la hauteur de son talent. Alors il est obligé de sur-conduire, il fait des fautes », craint l'ancien ingénieur italien dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . Charles Leclerc pourrait vivre ce qu'a vécu un Français avant lui.

«Leclerc risque de devenir le nouveau Jean Alesi»