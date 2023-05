F1 : Le cauchemar d’Alpine

Arnaud De Kanel

La saison passée, le Grand Prix d'Emilie-Romagne s'était déroulé dans des conditions climatiques délicates qui avaient fortement perturbé la course. Alpine, qui restait sur une belle série, en avait les frais puisqu'Esteban Ocon avait terminé à une maigre 14ème place tandis que Fernando Alonso avait jeté l'éponge au bout du sixième tour de course.

La plus était venue jouer les troubles fêtes à Imola l'an passé. Pour le 1 061ème Grand Prix de l'histoire, le 4ème de cette saison, les conditions climatiques avaient grandement influé sur le résultat de la course. Bien que la plus s'était arrêtée au départ, l'averse qui était tombé juste avant que les lumières s'éteignent avait rendu la piste très glissante. A l'extinction des feux, les incidents étaient inévitables et si Alpine pensait en profiter, l'écurie française avait finalement vécu un cauchemar.

F1 : Leclerc surpassé par Verstappen, le clan Schumacher balance https://t.co/4hOPf8rmsl pic.twitter.com/hYNYV2D3Np — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

Alonso abandonne, Ocon pénalisé et 14ème

Alpine abordait ce GP d'Emilie-Romagne avec un capital confiance assez élevé puisqu'elle avait inscrit des points lors des trois premières courses de la saison. L'écurie française voulait continuer sa belle série mais ce ne fut pas le cas. Touché lors du premier tour, Fernando Alonso s'en était sorti et avait gagné plusieurs places tout comme son coéquipier Esteban Ocon. Mais une fois la voiture de sécurité, qui avait été dépêchée pour l'extraction de la monoplace de Carlos Sainz, en dehors de la piste, l'Espagnol a rapidement cédé. Sebastian Vettel avait réussi à le dépasser et Alonso avait alors commencé à perdre plusieurs places, comprenant bien qu'il y avait un problème avec sa monoplace. Son ponton droit n'avait pas résisté à l'accrochage survenu au départ avec Mick Schumacher. Au tour suivant, il avait perdu un bout de carrosserie, laissant son radiateur droit à l'air libre. L'arrêt au stand était alors obligatoire mais également synonyme d'abandon. Le début des ennuis pour Alpine. Esteban Ocon, qui s'était élancé depuis la 16ème place après une course sprint ratée, n'avait pas été en capacité de mettre la monoplace dans les points. Onzième au moment de passer le drapeau à damiers, il avait écopé d'une pénalité et avait donc été rétrogradé au 14ème rang. Un week-end cauchemardesque.

«Ce week-end a été décevant»