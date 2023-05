F1 - Verstappen : C’est la guerre chez Red Bull, le boss met les choses au clair

Arnaud De Kanel

Depuis le début de la saison, Red Bull ne laisse rien aux autres. En cinq Grand Prix, Max Verstappen s'est imposé à trois reprises et Sergio Perez à deux. Et à l'inverse de l'année passe, l'écurie autrichienne joue la carte de ses deux pilotes pour le championnat, de quoi créer une mini guerre en interne. Mais Christian Horner l'assure, ses deux protégés combattent à armes égales et il compte sur leur professionnalisme pour que cela dure.

Red Bull n'a pas mis en place de hiérarchie cette saison. Sergio Perez est libre d'attaquer celui qui était son leader les deux saisons précédentes, Max Verstappen. Et il faut dire que cela réussit plutôt bien à l'écurie autrichienne qui est largement en tête du classement constructeurs, qui l'a emporté à chaque week-end et qui place logiquement ses deux pilotes en tête du championnat du monde. Christian Horner veut poursuivre dans cette direction.

F1 : Viré par Ferrari, il pourrait sauver Alpine ! https://t.co/oKveJDx1oD pic.twitter.com/QhCtY4zMPn — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

«Je pense qu’il s’agit simplement d’être transparent et de discuter des choses»

Le patron de l'écurie Red Bull a expliqué sa gestion de la rivalité entre Max Verstappen et Sergio Perez. « Je pense qu’il s’agit simplement d’être transparent et de discuter des choses. Il faut leur expliquer ce que l’on attend d’eux et leur rappeler qu’ils pilotent pour une équipe et qu’ils représentent tous les membres de l’équipe lorsqu’ils conduisent leur voiture, ainsi que tous les partenaires que nous représentons également. Il ne s’agit pas seulement d’eux », a-t-il déclaré au Financial Times . Sur la piste, il fait confiance à ses deux pilotes.

«Dès qu’ils mettent leur casque, ils oublient»