F1 - Ferrari : Leclerc, l’erreur fatale

Arnaud De Kanel

L'an passé, Charles Leclerc abordait le Grand Prix d'Emilie-Romagne dans la peau d'un leader du championnat du monde. Le Monégasque avait réalisé un début de saison parfait qui l'avait mis en bonne posture dans la course au titre pendant que Max Verstappen enchainait les bévues. Mais tout avait basculé en la faveur du Néerlandais à Imola, la faute à une erreur de pilotage de Leclerc.

Une saison de Formule 1 peut basculer à tout moment. Le GP d'Emilie-Romagne avait marqué un tournant dans l'exercice 2022. Alors que Charles Leclerc dominait les débats avant d'arriver sur les terres de Ferrari, sa saison a basculé du mauvais côté, laissant un boulevard à Max Verstappen pour de nouveau croire en ses chances.

Le tête-à-queue de Leclerc

Deuxième sur la grille de départ, Charles Leclerc comptait mener la vie dure à Max Verstappen à Imola sur une piste détrempée. Rapidement, le Néerlandais s'était envolé grâce à un excellent départ tandis que le Monégasque avait eu du retard à l'allumage, se faisant dépasser par Sergio Perez et Lando Norris. Mais grâce à l'intervention de la voiture de sécurité, Leclerc avait réussi son dépassement sur le Britannique est s'était lancé à la poursuite du Mexicain. Au 18ème tour, il avait refait tout son retard. Très offensif, le pilote monégasque avait un peu trop attaqué sur le vibreur et il avait perdu le contrôle de sa Ferrari qui était partie en tête-à-queue à 10 tours de l'arrivée. Il avait réussi à repartir mais l'état de ses pneus ne lui permettait pas de continuer ainsi. Passage aux stands obligé et perte de temps considérable pour Leclerc qui avait reculé de trois places. Sixième à l'arrivée, il avait fait part de ses énormes regrets.

Verstappen revient sur Leclerc