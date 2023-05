F1 : Viré par Ferrari, il pourrait sauver Alpine !

Arnaud De Kanel

La tension monte chez Alpine. L'écurie française réalise un début de saison bien loin des attentes placées en elle. Laurent Rossi, le PDG, a d'ailleurs mis en garde Otmar Szafnauer, le Team Principal, assurant que s'il n'arrivait pas à inverser la tendance, il pourrait le remercier. Pour le remplacer, la folle rumeur Mattia Binotto circule.

Le projet de l'écurie Alpine avait de quoi faire saliver avant le lancement de cette saison 2023. L'écurie tricolore avait décidé de miser sur un duo de pilotes français avec Esteban Ocon et Pierre Gasly et elle s'était même offerte le luxe de nommer Zinédine Zidane en ambassadeur de la marque. Mais les promesses du début de saison sont déjà très lointaines. Alpine est en retard sur son développement et ne parvient pas à défendre sa 4ème place au championnat constructeurs. Laurent Rossi commence à s'impatienter et il a même lancé un coup de pression à Otmar Szafnauer. L'Américain est menacé et c'est Mattia Binotto, viré de Ferrari à l'intersaison, qui pourrait lui succéder.

«C’est la responsabilité d’Otmar»

Dans un entretien accordé au site de la Formule 1, le PDG d'Alpine a fait passer un message lourd de sens à son Team Principal. « Il est responsable des performances de l’équipe, c’est son travail. Il n’y a pas à se cacher. Otmar a été engagé pour diriger l’équipe, tout au long de la saison et des saisons suivantes, vers les objectifs que nous avons, c’est-à-dire progresser constamment, comme nous l’avons fait au cours des deux premières années – cinquième et quatrième – et monter sur les podiums, et c’est donc sa mission de redresser cette équipe et de l’amener à la performance que nous voulons. Nous avions une équipe qui s’est assez bien comportée l’année dernière, qui a obtenu la quatrième place, ce qui est la meilleure progression que nous ayons eue depuis longtemps. Elle était très prometteuse. Ce sont plus ou moins les mêmes personnes, donc je n’accepte pas que nous ne soyons pas capables de maintenir cela. Oui, c’est Otmar et le reste de son équipe, car Otmar ne fait pas tout à lui seul, mais c’est Otmar qui est responsable. C’est la responsabilité d’Otmar, oui », a lâché Laurent Rossi. Logiquement, Szafnauer est sur la sellette, encore plus depuis que le nom de son potentiel successeur est apparu dans les médias.

Binotto pour sauver Alpine ?