F1 : Comparaison légendaire signée Leclerc, Ferrari va adorer

Pierrick Levallet

Après avoir vu le titre lui filer entre les doigts la saison passée, Charles Leclerc vit un véritable calvaire chez Ferrari cette année. Le Monégasque n'obtient pas les résultats escomptés avec la Scuderia. L'écurie italienne n'arrive pas à lui fournir une voiture suffisamment performante pour concurrencer Red Bull et Max Verstappen. Néanmoins, le pilote de 25 ans n'a pas l'intention de quitter le navire et s'inspire même de Michael Schumacher.

Prétendant sérieux pour le titre la saison dernière, Charles Leclerc avait finalement vu des problèmes de fiabilité avec sa Ferrari avoir raison de lui. Et cette année, les choses ne vont pas mieux pour le Monégasque, bien au contraire. Le pilote de 25 ans fait face à de grandes difficultés avec la Scuderia . Certaines rumeurs l’annoncent même sur le départ depuis quelques semaines. Toutefois, Charles Leclerc a tenu à rassurer son écurie : il ne compte pas quitter le navire de sitôt.

F1 : Leclerc surpassé par Verstappen, le clan Schumacher balance https://t.co/4hOPf8rmsl pic.twitter.com/hYNYV2D3Np — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«Nous avons compris certaines choses»

« Je veux gagner et je veux que ce soit en rouge. C’est clair, je ne suis pas satisfait de la performance que nous avons montrée ces dernières années, elle n’a pas été aussi constante qu’elle aurait dû l’être pour progresser vers les titres. Il y avait beaucoup d’attentes pour cette année, et au final, nous constatons que nous ne sommes pas aussi compétitifs que nous le souhaitons. Mais en y repensant, en essayant de l’analyser avec Fred [Vasseur], avec l’équipe, nous avons compris certaines choses. J’ai une image un peu plus claire de la raison pour laquelle nous en sommes là où nous en sommes maintenant » a expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«La pression était aussi très grande quand Schumacher et Todt étaient là»