F1 - Ferrari : Il réclame du lourd pour Leclerc

Arnaud De Kanel

Alors qu'il ambitionnait de devenir champion du monde en début de saison, Charles Leclerc éprouve de grandes difficultés avec Ferrari, et ce malgré la nomination de Frédéric Vasseur à la tête de La Scuderia. Luigi Mazzola, un ancien ingénieur de l'écurie italienne, ne croit pas en Vasseur et exige une référence à ce poste pour permettre à Leclerc d'exprimer la pleine mesure de son potentiel.

Ferrari n'y arrive pas en ce début de saison et La Scuderia ne peut que s'incliner face à la supériorité de Red Bull. Pourtant, il y a eu du changement à Maranello à l'intersaison. Mattia Binotto a été évincé et c'est Frédéric Vasseur qui lui a succédé avec les résultats qu'on lui connait. Luigi Mazzola estime que le Français n'est pas en capacité de redresser Ferrari et il réclame un dirigeant à la hauteur du talent de Charles Leclerc.

«Vasseur a la mauvaise approche»

Luigi Mazzola est une figure de Ferrari. Ingénieur reconnu dans le paddock, il a glané 8 titres constructeurs et 6 championnat du monde pilotes lors de son passage à Maranello. Avec son expérience, il pense que Frederic Vasseur ne remplit pas les cases pour occuper la fonction de directeur d'équipe. « Je suis désolé, mais je pense que Vasseur a la mauvaise approche en ce qui concerne les problèmes chez Ferrari. Et je dis cela en toute connaissance de cause. Maranello manque d’un bon directeur technique depuis des années. Trop d’années », a-t-il lâché dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le palmarès vierge du Français aurait même du alerter Ferrari selon lui.

«Peut-être qu’il ne serait pas mal de donner à Leclerc un directeur technique à la hauteur de son talent»