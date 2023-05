F1 : Le coup double de Verstappen

Arnaud De Kanel

Intouchable depuis le début de la saison, Max Verstappen est sur la lignée d'une année 2022 également dominée. Il y a un peu plus d'un an, à Imola, le Néerlandais avait frappé fort en remportant à la fois la course sprint ainsi que le Grand Prix d'Emilie-Romagne. Un week-end tout en maitrise pour le pilote Red Bull qui se présente une nouvelle fois en favori cette année.

Max Verstappen a pris la fâcheuse habitude de dominer chaque week-end de course depuis bientôt deux ans. Symbole fort de sa domination sur le paddock, le Grand Prix d'Emilie-Romagne de l'année dernière lui avait permis de montrer toute l'étendue de son talent. Le champion du monde n'avait rien laissé à la concurrence, des qualifications à la course sprint en passant par la course du dimanche. A la différence de ce que l'on a pu voir à Bakou cette année, les pilotes devaient passer par une séance de qualifications pour déterminer la grille de course sprint mais c'est bien le résultat de cette course sprint qui devait déterminer la grille de départ du GP disputé le lendemain. Tout en maitrise, Max Verstappen avait parfaitement lancé son week-end en signant le meilleur temps des qualifications.

F1 : Verstappen lance un ultimatum, Red Bull annonce une catastrophe https://t.co/j86RBZJgKL pic.twitter.com/44cqdCaSvU — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Verstappen domine le sprint...

Le samedi, Max Verstappen s'était donc élancé depuis la première position sur le grille de départ pour disputer la course sprint. Le Néerlandais avait eu du retard à l'allumage et Charles Leclerc en avait profité pour prendre les devants et mener le peloton. Le Monégasque aura résisté jusqu'à l'avant dernier tour. Profitant de l'aspiration, Verstappen avait dépassé facilement le pilote Ferrari avant de l'emporter un tour plus tard. Grâce à ce succès, Max Verstappen avait donc signé la première pole position de sa carrière à Imola, la 14e de sa carrière, égalant Alberto Ascari, James Hunt, Ronnie Peterson et Rubens Barrichello. De quoi aborder le GP de la meilleure des manières.

...et récidive sur le GP

Le lendemain, Max Verstappen n'avait pas raté son départ et il avait pris un excellent envol comme son coéquipier Sergio Perez. Les deux Red Bull avaient mené la course sans difficulté pour signer le premier doublé de l'écurie autrichienne depuis 2016. Le Néerlandais avait signé son deuxième succès consécutif à Imola sans jamais quitter son fauteuil de leader pendant les 63 tours de piste, son deuxième du week-end également. Red Bull avait emmagasiné 58 points sur les 59 qu'il était possible de gagner en Italie, revenant ainsi à 11 unités de Ferrari. Un tournant de la saison sans aucun doute. Une 22ème victoire en carrière pour Verstappen qui avait égalé Damon Hill. Un week-end parfait pour lui.