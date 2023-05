F1 : Verstappen impressionne, il fait un énorme aveu

Benjamin Labrousse

Une fois de plus à Miami, Max Verstappen n’a pas laissé de place au moindre doute. Et pour cause, parti seulement depuis la 9ème position sur la grille de départ, le Néerlandais a largement terminé premier à l’arrivée après une course menée d’une main de maître. Pour l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, le choix des pneus en course a clairement mené le tenant du titre vers la victoire en Floride.

Irrésistible. Une fois encore, Max Verstappen est sorti victorieux d’un Grand Prix de Formule 1. Voir le Néerlandais de chez RedBull soulever le trophée final à chaque course est quasiment devenu monnaie courante. Auteur également du meilleur tour en course, le pilote de 25 ans a réalisé un carton plein dimanche dernier à Miami, inscrivant 26 points. Mais surtout, Max Verstappen a pu rétablir un rapport de dominance vis-à-vis de son coéquipier Sergio Perez, qui ne pointait plus qu’à six petits points au classement avant le week-end en Floride.

Verstappen a fait « un excellent travail » à Miami selon Juan Pablo Montoya

Dans des propos relayés par Motorsport.com , l’ancien pilote colombien Juan Pablo Montoya est revenu sur la stratégie payante de Max Verstappen concernant son choix de pousser très loin dans la course avec des pneus durs. « Je pense qu'il a fait un excellent travail. Il a réalisé la performance nécessaire. Pouvoir doubler tout le monde si vite en pneus durs, c'était la clé. Et quand tout le monde a commencé à avoir de la dégradation, lui non. Il a fait du super travail en utilisant les pneus exactement au bon moment » .

Checo Perez de son côté « trop conservateur » pour prétendre à la victoire finale