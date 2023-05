F1 : Galère chez Ferrari, il fait une annonce retentissante

Benjamin Labrousse

Alors que le Grand Prix d’Imola vient d’être annulé à cause des intempéries, Ferrari va donc manquer une occasion de briller à domicile. La déception est de taille pour la Scuderia, qui connaît un début de saison très compliqué. Si Charles Leclerc est méconnaissable, l’écurie italienne n’est pas franchement aidée par un Carlos Sainz qui peine à faire preuve de tout son potentiel. Une situation qui agace l’Espagnol.

5ème au classement du championnat du monde sans avoir décroché le moindre podium cette saison, Carlos Sainz s’est livré sur les difficultés de Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto . Le « Smooth Operator » conçoit volontiers que la Scuderia est loin d’être à la hauteur des attentes…

F1 : Charles Leclerc vers un énorme transfert, il répond cash https://t.co/weaa0U4hUd pic.twitter.com/M43oHnsAgw — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Pour Carlos Sainz, Ferrari doit « revenir à la case départ »

« Cela a été plus difficile que n’importe quelle autre année. Les attentes étaient... J’avais l’impression que 2022 était un peu un retour au sommet pour Ferrari. Et j’ai l’impression que nous nous attendions tous à nous battre au moins à un niveau similaire. Pas seulement moi, mais toute l’équipe avait cet espoir, cette attente. Et soudain, se retrouver à plus d’une demi-seconde de la Red Bull a été difficile à gérer » , précise le pilote espagnol. « Il faut soudain se remettre à zéro, revenir à la case départ et s’assurer que tout le monde reste motivé » .

Sainz estime qu’il « n’a pas atteint son plein potentiel »