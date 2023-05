F1 : Charles Leclerc vers un énorme transfert, il répond cash

Benjamin Labrousse

Embourbé depuis le début de saison dans une mauvaise dynamique, Charles Leclerc agite le monde de la Formule 1. Le Monégasque a récemment fait parler de lui concernant un potentiel départ chez Mercedes en 2024. Le pilote de chez Ferrari enchaîne les critiques envers sa monoplace, bien que selon l’ancien pilote Damon Hill, sa situation au sein de la Scuderia ne risque pas d’évoluer à court terme.

Il y a plusieurs semaines, la Gazzetta Dello Sport ainsi que l’écrivain proche de Ferrari Léo Turrini, confirmaient la possibilité d’un transfert de Charles Leclerc en 2024. Le Monégasque pourrait ainsi rallier Mercedes, qui s’assurerait la présence d’un pilote talentueux après le départ de Lewis Hamilton, qui à 37 ans, se rapproche de la retraite.

Charles Leclerc « coincé » chez Ferrari, estime Damon Hill

Dans des propos relayés par Motorsport.com , l’ancien champion du monde Damon Hill a tenté d’apporter une analyse sur la situation actuelle du Monégasque au sein de l’écurie italienne. « Je pense qu'il est coincé chez Ferrari pour un certain temps. Il n'a jamais vraiment été dans une lutte prolongée pour le titre. Il y a eu des moments où ça se passait bien et puis l'embellie s'est estompée, et il a aussi eu ces tâches sur sa copie avec les qualifications, le « tour banzai » qui tourne mal » .

Leclerc « convient parfaitement » à Ferrari juge cet ancien pilote