F1 : Alonso a un grand regret, il se fait dézinguer

En 2001, un certain Fernando Alonso fait ses débuts en Formule 1. 22 ans plus tard, l'Espagnol est toujours présent en F1 et a même remporté deux titres de champion du monde en 2005 et 2006. Puis il a oscillé entre notamment Ferrari et McLaren, sans briller avant de prendre sa retraite en 2018. Avant de revenir chez Alpine puis Aston Martin. Pour Eddie Jones, Fernando Alonso aurait pu avoir une plus belle carrière sur le plan du palmarès mais il a préféré l'argent au succès.

Les pilotes de Formule 1 font partie des sportifs les mieux payés au monde. A titre d'exemple, Fernando Alonso gagne près de 5M€ par an. Sa longue carrière pourrait bien cacher une face plus triste, que Fernando Alonso regretterait.

« Fernando Alonso a couru après l'argent »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com, Eddie Jordan, ancien pilote de Formule 1 estime que Fernando Alonso a couru pour l'argent : « Il ne faut jamais regarder en arrière. Il doit se poser la question et demander à Flavio, son manager Flavio Briatore et moi sommes toujours de bons amis, mais vous devez vous rappeler que Fernando Alonso a couru après l’argent. Il est allé dans des équipes où il recevait plus d’argent qu’il n’en aurait reçu dans une autre équipe qui avait probablement plus de chances qu’il remporte le titre mondial. Il le regrette probablement aujourd’hui parce qu’il a beaucoup d’argent. »

« Fernando, tu as fait une erreur »