F1 : L’incroyable projet d’Alonso, Verstappen va trembler

Jean de Teyssière

Le doyen de ces championnats du monde de Formule 1 est, comme l'année dernière, Fernando Alonso. Lors de ses débuts en Formule 1 en 2001, son coéquipier chez Aston Martin, Lance Stroll n'était âgé que de 3 ans. L'Espagnol a remporté deux titres de champion du monde en 2005 et 2006 et estime que son équipe pourrait lui permettre de décrocher un troisième titre d'ici quatre ans.

Fernando Alonso est une légende vivante du sport automobile. Le pilote espagnol avait déjà pris sa retraite en 2018 où il était parti s'essayer à l'IndyCar, au 24h du Mans et même un Paris-Dakar. Depuis 2021, l'Espagnol est sorti de sa retraite de Formule 1 et fait partie, en ce début de saison des meilleurs pilotes du circuit. Sur les cinq premiers Grands Prix de la saison, Fernando Alonso a terminé quatre fois sur la troisième marche du podium. De quoi espérer remporter un titre ?

« J'ai plutôt 4 ans devant moi que 10 »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Fernando Alonso se remémore ses années hors F1 : « Les deux ans hors de la F1 m’ont vraiment fait du bien, m’ont permis de me concentrer à 100% à nouveau sur cette catégorie très exigeante. Mais cela ne durera pas parce que je sais que j’ai plutôt 4 ans devant moi que 10 ! »

« Le titre ? C'est bien possible »