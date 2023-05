F1 : Alonso écœure Hamilton, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Le championnat du monde de Formule 1 de Fernando Alonso débute avec la manière. Le double champion du monde avec Renault en 2005 et 2006, est monté quatre fois sur la troisième marche du podium en cinq Grands Prix. Avec une troisième place au classement des constructeurs avec 102 points, Aston Martin a déjà largement battu son nombre de points de l'année dernière, qui n'avait récolté que 55 points. Et ce n'est pas fini.

Le travail réalisé par Aston Martin lors de l'intersaison a été payant. En recrutant un pilote d'expérience, Fernando Alonso, l'écurie basée à Silverstone peut jouer les premiers rôles. Et pourquoi pas embêter Max Verstappen et Red Bull à terme ?

« Nous avons fait un grand pas en avant »

Dan Fallows, le directeur technique d'Aston Martin évoque le début de saison de son écurie avec notamment les quatre podiums de Fernando Alonso, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous avions pour objectif de faire un grand pas en avant et nous avons été très agressifs dans la poursuite de cet objectif. Il est gratifiant de voir que nous avons fait un grand pas en avant par rapport à l’année dernière, mais si nous nous regardons nous-mêmes, à notre place relative par rapport à la voiture la plus rapide, qui est actuellement Red Bull, nous avons encore du chemin à parcourir. »

« Il nous reste encore un peu de chemin à parcourir »