Transfert retentissant en F1, Alonso sort du silence

La rédaction

Cette saison, Fernando Alonso n’en finit plus d’impressionner. L’Espagnol, 3ème au classement du championnat du monde semble tout simplement le meilleur pilote derrière les deux intouchables de chez RedBull (Verstappen et Perez). Désormais âgé de 42 ans, l’Asturien s’est livré sur son étonnant départ d’Alpine pour rejoindre Aston Martin l’an passé, mais également sur ses désirs de victoire.

Un an après avoir chamboulé le monde de la Formule 1 en quittant Alpine pour rejoindre Aston Martin, Fernando Alonso semble s’être donné raison. Après seulement cinq manches, le pilote espagnol donne l’impression de revivre, lui qui avait notamment été absent du monde automobile entre 2019 et 2020. Régulièrement 3ème cette saison, Alonso ne cache désormais plus ses envies de 33ème victoire en carrière.

F1 : L’incroyable projet d’Alonso, Verstappen va trembler https://t.co/0BglZdWW4o pic.twitter.com/I1U9QsXXzZ — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

« Une décision facile à prendre » pour Alonso lors de son départ d’Alpine

Dans un long entretien accordé au New-York Times , Fernando Alonso est tout d’abord revenu sur sa décision de quitter Alpine en 2022. « J'ai reçu un coup de téléphone de Lawrence (Stroll, patron d’Aston Martin ndlr), me demandant si j'étais déjà engagé avec Alpine. J'ai répondu que ce n'était pas encore le cas. Mes discussions avec Alpine étaient assez avancées, mais je n'avais rien sur le papier. Il m'a dit que s'il m'envoyait quelque chose sur papier dans la journée, j'en tiendrais compte. Il l'a envoyé, j'étais satisfait, et comme je n'avais rien de l'autre côté, la décision a été facile à prendre. Tout est allé plus vite grâce à nos relations depuis des années » , affirme Alonso qui ne regrette visiblement que très peu sa décision.

Fernando Alonso lucide sur son âge